1 GF Vip e Uomini e Donne, Karina Cascella ci sarà?

Karina Cascella è un’opinionista ormai affermata e molto seguita nel mondo social, anche se non tutti l’apprezzo a causa della sua schiettezza. Di recente è tornata a far parlar di sé non per delle polemiche, ma per delle risposte date ad alcuni fan in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e al ritorno a Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine e vediamo una cosa alla volta. Partiamo, infatti, dall’utente che nel box domande posto all’interno delle Stories dell’influencer ha chiesto: “Beh non ti serve ma se fai il Grande Frappo Vip lo vincerai di sicuro. Hai un carattere deciso“. Lei ha, quindi, commentato:

E anche quest’anno lascerò ad altri volentieri il posto. A onor del vero però c’è da dire che non mi ha contattato nessuno. Forse perché già conoscono la risposta ormai.

Niente da fare, quindi, per il Grande Fratello Vip. La risposta è contornata da emoticon che ridono a crepapelle. Sicuramente, però, da casa terrà compagnia ai suoi follower commentato tutti gli aspetti più succosi e le dinamiche tra i nuovi concorrenti. Per quanto riguarda Uomini e Donne, invece, Karina Cascella ha risposto al commento che recita: “Perché non torni a Uomini e Donne? Vorrei vederti commentare il trono Over“. La risposta:

Ragazzi, vi prego. Ne avrei una per tutti. Finireste per odiarmi di nuovo.

Insomma, niente da fare. Karina Cascella non approderà in nessuno di questi programmi nel prossimo futuro. Dovremo continuare a seguirla per scoprire cosa le riserverà il prossimo futuro. Nel frattempo, però, pare che per quanto riguarda il Grande Fratello Vip sarebbe già stata scelta la prima concorrente ufficiale. E siccome lei non parteciperà, quale nome tra la rosa di candidati sarebbe stato confermato? Continuate a leggere per scoprirlo…