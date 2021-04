1 L’omaggio di Kate Middleton

Solo poche ore fa si è svolto il funerale del Principe Filippo, morto all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile. Alla cerimonia privata, che però è stata trasmessa in mondovisione, hanno partecipato 30 membri senior della Royal Family, tra cui la Regina Elisabetta, i Principi Carlo, William e Harry e naturalmente Kate Middleton. Proprio la Duchessa di Cambridge è apparsa in splendida forma, e il suo look e la sua classe ed estrema eleganza hanno lasciato senza fiato il web. Tuttavia ai più attenti non è sfuggito un particolare che in queste ore sta facendo discutere gli utenti sui social.

In occasione del funerale del Principe Filippo infatti Kate ha indossato le perle di Lady Diana, e che appartengono alla stessa Regina Elisabetta! Il gioiello è apparso sopra l’abito nero e naturalmente ha subito attirato l’attenzione del mondo intero. Ma quali segreti nasconde questa importante e celebre collana?

Si tratta della Four Row Japanese Pearl Choker, che Lady Diana indossò nel lontano 1982 durante una cena con la Regina Beatrice d’Olanda, in visita di stato in Gran Bretagna. Fu la stessa Regina Elisabetta a prestare la collana alla prima consorte di suo figlio Carlo, e in diverse occasioni il gioiello è apparso anche al collo di Sua Maestà. Le perle sono un regalo che il governo giapponese fece alla Regina in occasione della sua visita ufficiale del 1975, e da allora The Queen le ha sfoggiate in varie occasioni pubbliche.

Ma non solo! Anche la stessa Kate Middleton infatti nel 2017 aveva già indossato la collana, in occasione del 70esimo anniversario di matrimonio di Elisabetta e Filippo. Il gioiello dunque poche ore fa è tornato al collo della Duchessa in occasione del funerale del Principe Filippo, insieme ai Queen’s Bahrain Pearl Earrings, gli orecchini di perle che Sua Maestà ricevette come dono di nozze dal Hakim del Bahrain Salman bin Hamad al Khalifa. Ma perché la Regina ha deciso di prestare i suoi gioielli a Kate? Secondo i più si tratterebbe di una palese frecciatina a nientemeno che Meghan Marke! Ma scopriamo di più in merito.