1 Tensioni tra il Principe William e Harry?

Sabato 17 aprile si terranno i funerali del Principe Filippo, morto la scorsa settimana all’età di 99 anni. A partecipare alla funzione ci saranno i membri senior della Royal Family, tra cui naturalmente il Principe William e suo fratello Harry, rientrato a Londra qualche ora fa dopo un anno di lontananza. Come è ormai noto a causa della pandemia e per volontà del Duca di Edimburgo stesso, Filippo non avrà un funerale di Stato. La celebrazione si terrà in maniera privata nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, e saranno soltanto in 30 a dare l’ultimo saluto al Principe. Tuttavia qualche ora fa è stato annunciato che la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Famiglia Reale, per far sì che tutti i sudditi, e non solo, possano dire addio a Filippo.

Come se non bastasse qualche ora fa Buckingham Palace ha svelato i dettagli sul funerale, e a saltare all’occhio è stato un particolare che sta già facendo discutere il web. Durante la prima processione, durante la quale la Royal Family seguirà la bara di Filippo, William e Harry non cammineranno vicini fianco a fianco. Tra di loro ci sarà Peter Phillips, figlio della Principessa Anna e cugino dei due.

Per la seconda processione, che si terrà all’interno della cappella, il Principe William camminerà al fianco Peter. Solo dietro di loro ci saranno Harry e David Armstrong-Jones, figlio della Principessa Margaret e Antony Armstrong-Jones. Questo improvviso cambiamento non è sfuggito ai più, tuttavia un portavoce di palazzo ha fatto sapere che questi accordi rispettano le volontà di Sua Maestà la Regina, che non vuole essere coinvolta in alcun tipo di dramma familiare.

Nel mentre in queste ore Buckingham Palace ha anche svelato l’elenco delle 30 persone che parteciperanno al funerale privato del Principe Filippo. Scopriamo chi sarà presente alla funzione.