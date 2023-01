Kate Middleton sarebbe stata ricoverta d’urgenza in ospedale: il rumor

NEWS

Debora Parigi | 24 Gennaio 2023

Kate Middleton

Alcuni tabloid inglesi hanno riferito che Kate Middleton sarbbe stata ricoverata in ospedale per l’eccessiva perdita di peso.

Ecco cosa è successo a Kate Middleton

Arriva un notizia dall’Inghilterra riguardo la Famiglia Reale che sta preoccupando i sudditi. La questione riguarda Kate Middleton, la moglie di William, che sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Ma cosa è successo alla principessa? Perché si trova in ospedale? A raccontarlo è il sito Gossip e TV che ha riportato la notizia lanciata dalla rivista Neue Post.

In pratica la futura Regina consorte sarebbe stata ricoverata d’urgenza a causa di un forte calo di peso. Dopo le sue tre gravidanze, Kate avrebbe subito un preoccupante dimagrimento. E pare che sia arrivata a pesare appena 47 kg. Una situazione decisamente allarmante. E sempre alcune voci dei tabloid riferiscono che la moglie di William soffrirebbe di disturbi alimentari.

Il pensiero a questo punto è andato subito a Lady Diana, la madre di William e Henry, che per anni ha combattutto con la bulimia. Questa malattia la portò a vivere anni di dolore.

Stando inoltre a quanto riportano alcuni insider, il malessere di Kate Middlenton sarebbe stato intensificato dagli scontri con la Regina Consorte Camilla. Pare, infatti, che la moglie di Carlo stia cercando in più modi di tenere a bada la principessa, tanto da coinvolgere anche i suoi genitori. Si vocifera che la coppia sia costretta a entrare dalla porta di servizio quando arriva a Palazzo. A tutto questo si aggiungerebbero anche le ultime dichiarazioni del cognato di Kate, il principe Harry. I racconti messi nero su bianco nel suo libro Spare, non fa pensare molto bene il fratello e la cognata. E questo avrebbe causato un forte stress in Kate.

Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni. Come detto, la notizia è stata riportata da una rivista. Non c’è al momento alcun comunicato ufficiale da parte di Buckingham Palace. Quindi vedremo se la notizia è vera oppure no.