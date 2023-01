NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2023

Fedez

La battuta di Fedez su Emanuela Orlandi

In queste ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez. Da poco infatti il rapper ha pubblicato la nuova puntata del suo celebre podcast Muschio Selvaggio, seguitissimo da migliaia di persone. Ospite dello show è stato Gianluigi Nuzzi e il tema della giornata sono stati alcuni fatti di cronaca nera. Tra gli argomenti affrontati c’è stato anche il caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa a 15 anni nel 1983 di cui non si è saputo più nulla. Ancora oggi il mistero non è stato risolto, tuttavia solo da qualche giorno il caso è stato riaperto. A Muschio Selvaggio così Luis Sal ha menzionato la serie Netflix che ha approfondito la storia della Orlandi. A quel punto però a intervenire è stato proprio Federico, che ha fatto una battuta che ha diviso il web. Queste le sue parole:

“Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata”.

A quel punto Fedez è scoppiato in una fragorosa risata, e mentre Luis è rimasto spiazzato, Nuzzi ha aggiunto: “Questo è black humor, che è sideralmente antitetico al mestiere di un giornalista”. Federico così tornando serio ha dichiarato: “Scusate, ma mi faceva troppo ridere, anche se non fa ridere”. La battuta del rapper nel mentre ha fatto il giro dei social e in queste ore gli utenti si sono letteralmente divisi. In molti infatti non hanno apprezzato le parole di Federico, e sebbene il web sia abituato all’umorismo nero in tanti hanno fatto notare come ci sia ancora una famiglia che attende delle risposte.

Fedez a Muschio sghignazza fino all’asma sul fatto che non hanno mai trovato Emanuela Orlandi (Tutto vero) pic.twitter.com/NcV0SQCNi5 — Matteo Simpatia Cortesia (@mdiparbleu) January 24, 2023

Nel mentre nelle ultime ore si è anche mormorato che Muschio Selvaggio possa debuttare in tv con una striscia quotidiana di pochi minuti su Rai 2 durante la settimana del Festival di Sanremo. Si tratterebbe di una grande occasione questa per Federico, che come sappiamo sarà tra gli ospiti della Costa Smeralda, da dove si collegherà con l’Ariston. Ma come ci stupirà il cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.