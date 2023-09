NEWS

Andrea Sanna | 1 Settembre 2023

Kate Middleton

Tensione tra Kate Middleton e la Regina Camilla

Non si respira aria tranquilla a Buckingham Palace. Da diversi mesi ormai non si parla d’altro che delle voci che vedrebbero Kate Middleton e la regina Camilla una contro l’altra. Tutto, secondo i media inglesi, risalirebbe all’incoronazione di Re Carlo e di sua moglie.

Un insider ha anche aggiunto che tra le due c’è una certa gelosia, o meglio la Parker Bowles sarebbe infastidita da Kate Middleton perché la preferita della Regina Elisabetta, defunta l’8 settembre dello scorso anno.

In Inghilterra, come riferisce anche il settimanale Nuovo, i tabloid inglesi hanno sganciato l’ennesima bomba. Stando a quanto riferito pare che Kate Middleton avrebbe tirato in ballo Lady Diana mentre si sfogava. I quotidiani inglesi avrebbero riportato anche le parole che la Principessa avrebbe pronunciato contro la Regina Camilla:

”Loro due continuano a non andare d’accordo e questo dispiace molto a Carlo. Kate avrebbe anche detto ‘io non sono Diana e non si libererà di me‘”, si apprende dalla fonte. Ma non è finita qui.

Radar On Line ha aggiunto degli altri dettagli, che andrebbero così ad avvalorare lo scontro tra Kate Middleton e la Regina Camilla. Il portale americano ha ricevuto delle informazioni da una fonte vicina alla Famiglia Reale. Questa persona, di cui non conosciamo il nome, ha fatto presente come i rapporti in realtà fossero già compromessi ancor prima della morte di Elisabetta II. Ora tutto sarebbe però precipitato.

La faida tra Kate Middleton e la Regina Camilla toccherebbe più fattori. L’informatore ha spiegato infatti che la moglie di Re Carlo avrebbe fatto delle richieste fastidiose sui genitori di Kate. Come noto infatti il padre e la madre della Principessa non sarebbero di nobili origini: “Voleva che usassero l’ingresso della servitù quando visitavano Kensington Palace. Ma non è tutto: la sovrana avrebbe anche costretto Kate ad inchinarsi”.

Successivamente una fonte vicina alle vicende dei Reali inglesi ha spiegato che la Regina Camilla vorrebbe rendere sempre più difficile o meglio “un incubo” la vita di Kate Middleton. Le richieste fatte dalla sovrana avrebbero fatto storcere il naso a William e Kate. Peraltro la stessa Camilla voleva che i suoi figli Laura e Tom ricevessero il cavalierato o onori simili, come avviene per i discendenti della sovrana britannica.

A tale proposta Kate Middleton (così come il Principe William) pare abbiano fatto opposizione, anche se ormai rassegnati di non avere troppa voce in capitolo: “Per il momento, Charles e la moglie hanno tutte le carte in mano per prendere queste decisioni”. Se Kate non può dunque contare sulla complicità con la suocera, ha comunque il supporto di William. Anche lui pare sia contrario a tante questioni dell’attuale corona.