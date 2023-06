NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

Kate Middleton

L’azienda dei genitori di Kate Middleton

La famiglia di Kate Middleton sta vivendo un periodo decisamente complicato. Come reso noto la vendita di Party Pieces, società di proprietà dei suoi genitori Carol e Michael è stata venduta a un passo dal fallimento.

Dal 1987 in attività, l’azienda della famiglia di Kate Middleton ha lavorato per tanti anni su altissimi livelli, portandoli a diventare milionari. Successivamente la società ha perso velocemente valore, specie a causa della pandemia da Covid 19. Gli introiti sono così via via diminuiti tra 2021 e il 2022, portando dunque alla drastica e inevitabile scelta. Ad acquistare la società mediante la procedura chiamata “pre-pack administration deal” è stato James Sinclair, Ceo di Partyman. Non conosciamo però la cifra pagata, poiché non è stata resa pubblica.

Sebbene quindi l’impresa abbia reso milionaria Kate Middleton e la sua famiglia, ora le cose sono cambiate. Dopo una profonda crisi vissuta nel periodo Covid e post pandemia, ha costretto i suoi genitori a fare dei passi indietro e disfarsene.

Se la stampa britannica ha scelto di trattare l’accaduto con atteggiamento low profile, alcuni analisti hanno esaminato il declino di Party Pieces, fornendo una serie di dettagli che, secondo loro, potrebbero mettere in imbarazzo Kate Middleton.

Secondo quanto fornito l’azienda dei genitori di Kate Middleton è stata ceduta è vero, ma avrebbe lasciato una falla importante. Si parla di debiti di circa 2,6 milioni di sterline (circa 3 milioni di Euro). I fornitori rimasti a bocca asciutta avrebbero avanzato pretese, così come il fisco del governo di re Carlo, a causa di una tassa non pagata di 600 mila sterline.

Si tratta dunque di una fase delicata questa per i familiari di Kate Middleton dopo questa cessione inevitabile. La notizia ha già fatto il giro del mondo e sta facendo davvero molto discutere.