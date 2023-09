NEWS

Nicolò Figini | 1 Settembre 2023

Il racconto dell’ex allieva di Amici

Martha Rossi è stata una delle allieva più amate nella settima edizione di Amici. All’interno della scuola ha anche scritto il suo primo album di inediti intitolato “Splendi“. La cantante, dopo l’eliminazione dal talent, ha continuato la carriera prendendo parte a numerosi e importanti musical teatrali. Tra le esperienze degne di nota possiamo ricordar il duetto con Edoardo Bennato all’Arena di Verona e la collaborazione con il chitarrista dei Queen Brian May.

Oggi Martha ha anche un canale YouTube con centinaia di migliaia di iscritti e sui social in generale sembra essere molto seguita e apprezzata. Proprio su TikTok, in queste ultime ore, è apparsa per raccontare di un incidente che l’ha coinvolta in prima persona e che poteva finire molto male.

L’incidente è avvenuto in casa cadendo dalle scale. Stava portando in quel momento un tapis roulant al piano superiore, ma a un certo punto è scivolata rischiando grosso:

“Non mi dite perché lo stavo portando, sono scivolata giù, sono volata in una nicchia e ho sbattuto la testa e la spalla”.

L’ex concorrente di Amici ha quindi proseguito affermando di aver sbattuto molto forte la testa in questo incidente che lei stessa definisce “quasi mortale“. Mentre registrava il video, come riporta anche Webboh, sul suo viso erano visibili dei lividi. Al momento sarebbe costretta a tenere un tutore al braccio e avrebbe, secondo i medici, una frattura composta alla clavicola destra.

Speriamo che possa rimettersi il più velocemente possibile. Continuate a seguirci, intanto, per non perdervi tante altre news.