Katia Follesa e Angelo Pisani si sarebbero lasciati: avrebbero passato la Pasqua separati

Gossip

Debora Parigi | 4 Aprile 2024

Si vocifera che sia finita la storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani. Un rumor, infatti, rivela che i due avrebbero passato le vacanze di Pasqua da separati. Ma non solo, in realtà da alcuni anni i due non vivono più insieme. Ecco tutto quello che sappiamo.

Sarebbe finita tra Katia Follesa e Angelo Pisani

Coppia nella vita e nel lavoro, Katia Follesa e Angelo Pisani stanno insieme da molti anni e hanno anche una figlia, Agata. Ma a quanto pare l’amore tra loro sarebbe finito. Difficile da crederlo, visto che ultimamente sono anche in tour con uno spettacolo comico di coppia. Ma a quanto pare anche se il rapporto di amicizia e lavoro va benissimo, non possiamo dire lo stesso su amore e intimità.

Come riporta il settimanale Oggi, alcuni conoscenti e amici avrebbero fatto sapere che la storia del duo comico sarebbe giunta definitivamente al copolinea. A dimostrazione di questo ci sarebbero anche le feste di Pasqua passate da separati. Angelo è infatti rimasto a Roma da solo, mentre Katia e la figlia Agata sono volate a Londra passando quei giorni di festa con Alessia Marcuzzi.

LEGGI ANCHE: Pasqua d’amore per Paolo e Letizia del Grande Fratello

Queste ultime news andrebbero a confermare un rumor che gira da tempo sulla fine della relazione tra Katia Follesa e Angelo Pisani. Loro stessi nel 2022 rivelarano di essere stati in terapia nel 2020 per risolvere alcuni problemi. Dissero che avevano passato un momento molto duro durante il quale litigavano spesso e non c’era più la coppia, ma solo la famiglia. Nonostante questo, continuavano a uscire tutti insieme, facendo pranzi, cene e vacanze, ma mancava l’intimità.

La soluzione fu quella di abitare in case separate tanto che in questo modo ritrovarono la passione. Decisero quindi di continuare con questa separazione delle casa. Ma a quanto pare adesso non funziona più nemmeno questa soluzione. Tra loro comunque il rapporto sembra andare bene, sono infatti buoni amici e cercano di mantenere un clima sereno proprio per la figlia. A tal proposito, i loro amici hanno dichiarato: “Si è spenta la passione, ma sono ancoa vivi l’amicizia, la stima e l’enorme affetto che li lega”.