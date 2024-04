Bianca Guaccero fa chiarezza sul presunto flirt con Stefano De Martino

Gossip

Bianca Guaccero ha di recente parlato delle sue ultime relazioni e ha rivelato se nel suo passato c’è stato anche un flirt con Stefano De Martino. Ecco che cosa ha rivelato la conduttrice a Monica Setta.

La smentita di Bianca Guaccero

Sabato 6 aprile 2024 andrà in onda una nuova e attesa puntata di ‘Storie di donne al bivio‘ con la conduzione di Monica Setta. All’interno del programma abbiamo visto per esempio Flavia Vento, che ha raccontato per la prima volta del flirt avuto con Francesco Totti diversi anni fa. Questa volta sarà invece il turno di Bianca Guaccero, che rivelerà alcuni dettagli sulla propria vita.

L’intervista verrà trasmessa tra qualche giorno su Rai 2 alle ore 14:00 ma già abbiamo alcune anticipazioni relative agli argomenti che verranno trattati. La Guaccero ha prima di tutto parlato della fine del suo matrimonio con Dario Acocella, relazione durata dal 2013 al 2017:

“Eravamo diversi. Io vulcanica e lui rigoroso, ma ci siamo profondamente amati. Dopo il mio matrimonio ho avuto alcune storie ma oggi sono ancora single”.

Da qui, perciò, è scaturita una domanda in merito al presunto flirt avuto con Stefano De Martino. Quest’ultimo ormai ha accantonato la storia con Belen Rodriguez e tutti si domandano se ha oppure no una nuova fiamma. Ebbene, Bianca Guaccero ci fa sapere che tra loro c’è solo un bel rapporto di amicizia:

“Io e De Martino? Siamo solo amici. Ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”.

La risposta di Bianca mette un punto definitivo alla questione e fa capire che entrambi si stanno godendo la loro libertà senza pensare a un nuovo amore. Anche De Martino, infatti, sembrerebbe al momento single nonostante il gossip su di lui impazzi quasi ogni giorno.

