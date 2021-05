1 Katia Follesa: incidente sul set di Lol

Lol – Chi ride è fuori continua ad incuriosire i telespettatori, nonostante la prima stagione sia ormai bella che conclusa. Il format di Amazon Prime Video continua a riscuotere un successo strepitoso, grazie anche al cast che ne hanno fatto parte. Tra i concorrenti spicca il nome di Katia Follesa.

L’attrice comica ha rilasciato un’intervista al settimanale F dove ha rivelato alcuni retroscena accaduti sul set della trasmissione condotta da Fedez e Mara Maionchi. Come riportato da Gossip e TV, la comica ha ammesso che mai si sarebbe immaginata che Lol avrebbe conquistato in questo modo i telespettatori, anche se ne aveva capito le potenzialità appena letto il regolamento.

Per questioni di tempistiche, però, sono state tagliati tagliate alcune divertenti scene di Lol, pubblicate però sui canali ufficiali del programma a fine trasmissione (qui per vederle tutte). In molte di esse compare anche Katia Follesa insieme a Ciro Priello, oppure momenti in cui l’attrice si è esibita singolarmente. La comica, seconda classificata del programma (la sua eliminazione ha fatto discutere) alle spalle proprio di Ciro dei The Jackal, ha vissuto attimi di paura poiché protagonista di un incidente. A raccontarlo è stata lei stessa alla rivista:

“Per non parlare della mia costola incrinata durante lo sketch ‘Barbie tris di primi’. Ciro mi ha sollevata e ho sentito un dolore pazzesco. Lì abbiamo dovuto fare una pausa dalle riprese”

Dopo grande apprensione iniziale, la produzione, così come stessa Katia Follesa, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Un piccolo incidente dunque che per ovvie ragioni ha bloccato per un po’ le registrazioni di Lol – Chi ride è fuori.