1 Errore nel montaggio di Lol?

Lo scorso 1 aprile su Amazon Prime Video è arrivata la prima stagione di Lol: Chi ride è fuori, che ha letteralmente conquistato il web e il pubblico. Il programma comico condotto da Fedez e Mara Maionchi ha infatti ottenuto in breve un successo straordinario e gli utenti sui social negli ultimi giorni si sono scatenati proponendo meme e citazioni tratte dalla trasmissione. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato lo show al centro dell’attenzione mediatica. Vediamo cosa è accaduto.

Chi ha seguito tutte le puntate della prima stagione sa bene che a contendersi la vittoria sono stati Katia Follessa e Ciro Priello. A trionfare però è stato proprio quest’ultimo, che ha fatto sorridere la sua collega con una battuta sui figli. Ciò nonostante qualche ora fa alcuni utenti su Twitter hanno notato una stranezza che sta facendo discutere.

Stando alle teorie del web pare che ci sia stato un errore nel montaggio di Lol, proprio durante l’eliminazione di Katia Follessa. È stato infatti fatto notare come al momento del presunto sorriso della comica, sia lei che Ciro siano alzati. Tuttavia nel replay che viene mostrato successivamente da Fedez, si nota come la Follessa sia in realtà seduta!

Cosa sarà accaduto dunque? Non è da escludere che il discorso tra Katia e Ciro sia stato tagliato, e che dunque la Follesa abbia riso ad una battuta successiva che non è stata mostrata al pubblico. Si tratterebbe in questo caso solo di un piccolo errore di montaggio, che tuttavia non mette in discussione la veridicità del programma. Il pubblico intanto attende già con grande trepidazione la seconda stagione, che ci auguriamo possa arrivare al più presto.