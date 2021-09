1 Katia Ricciarelli e il dettaglio piccante su Alex Belli

Katia Ricciarelli e Alex Belli, anche se per poco tempo, hanno vissuto qualche momento insieme all’interno della Love Boat. Nella corrente edizione ha sostituito la classica suite. I concorrenti, quindi, hanno bevuto qualche bicchiere di champagne e si sono divertiti e rilassati insieme. Dagospia, come riporta anche Libero Quotidiano, ha quindi riportato le parole che la cantante lirica ha detto sull’attore con l’alcol ancora in circolo dentro il corpo.

Facendo dell’ironia, infatti, ha raccontato dei momenti di passione che avrebbe avuto insieme al compagno d’avventura: “I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello…“. Allontanandosi, però, ha aggiunto anche dell’altro, ovvero il contrario di quanto appena detto: “Ha un pisellino piccolo, una roba piccola. Piccino picció. Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non ditelo a lui perché altrimenti si offende. Signore aiuto, da casa diranno che sono impazzita. Mi sono ubriacata“.

Confessioni abbastanza forti quelle fatte da Katia Ricciarelli. Chissà se Alfonso Signorini deciderà di portare l’argomento in prima serata nella prossima puntata del Grande Fratello Vip. Di sicuro la gieffina stava solo scherzando in entrambi i casi, complice anche l’alcol che ha bevuto. Per sua stessa ammissione, infatti, ha detto di essersi ubriacata un pochino. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli. Quanto detto dalla cantante, infatti, va contro ciò che aveva affermato Rocco Siffredi.

Quest’ultimo, infatti, aveva parlato delle misure di Alex Belli quando si trovavano insieme a L’Isola dei Famosi: “Ragazzi però questo è messo bene. Ok, ma anche Alex non è messo male comunque, ve lo assicuro!“. Di chi fidarsi? Non possiamo saperlo. Fatto sta che tra Katia e Alex la scorsa settimana c’è stato un piccolo scontro…