Nel cuore di Tirana, l’8 giugno, il Palazzo dei Congressi ha brillato di luce durante la finale del prestigioso concorso Miss Universe Albania, Kosovo e Montenegro.

Originariamente conosciuto come Miss Albania sin dal 2002, l’evento si è evoluto in una celebrazione della bellezza e della cultura albanese, proiettando le sue vincitrici sul palcoscenico internazionale di Miss Universe.

Giuria d’eccellenza

Durante la serata finale, trasmessa in diretta su MCN, una giuria internazionale di prestigio ha valutato le partecipanti con criterio e passione.

Con la partecipazione di luminari come il produttore Pascal Vicedomini e il medico italo-albanese Skerdi Faria, la competizione non ha brillato solo per la bellezza, ma anche per il talento e la personalità delle concorrenti, creando un’atmosfera emozionante e indimenticabile.

L’anima di Miss Universe

Dal 2012, Eduart Dedaj ha rivestito il ruolo di produttore, guidando Miss Universe verso una fama internazionale senza precedenti.

Oltre a celebrare la bellezza esteriore delle partecipanti, Dedaj ha trasformato il concorso in una piattaforma globale per la promozione della ricchezza culturale albanese.

Attraverso la sua leadership, Miss Universe ha abbracciato la diversità culturale e ha rafforzato l’identità nazionale, proiettando i valori albanesi su scala mondiale.

Promozione delle tradizioni albanesi

Lo scorso mese, l’organizzazione ha spiccato per la promozione attiva della cultura albanese oltre confine, con un evento memorabile a Roma il 13 maggio. Le partecipanti hanno indossato con orgoglio gli abiti tipici albanesi, sottolineando le tradizioni millenarie del paese.

La Rai ha trasmesso l’evento su Uno Mattina e Paradise, catturando l’interesse del pubblico italiano per la bellezza e la profondità culturale dell’Albania.

Le ambasciatrici della bellezza

Franceska Rustem, Rumina Ivezaj e Edona Bajrami hanno incantato la giuria e il pubblico, guadagnandosi rispettivamente i titoli di Miss Universe Albania 2024, Miss KEIT 2024 e Miss Universe Kosovo 2024.

La loro vittoria non è solo un trionfo personale, ma un’opportunità unica per rappresentare le loro nazioni a livello globale, incarnando grazia, talento e l’autentica cultura delle loro radici.

Il concorso Miss Universe Albania, Kosovo e Montenegro continua a offrire alle giovani donne albanesi una preziosa piattaforma per esprimere la propria cultura e identità a livello mondiale.

L’evento recente a Tirana ha ribadito il suo ruolo cruciale nel celebrare la bellezza, il talento e la profondità culturale dell’Albania, preparando le partecipanti per un futuro nel panorama internazionale.