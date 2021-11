1 Nuovo amore per Kim Kardashian?

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Kim Kardashian ha annunciato la fine del suo matrimonio con Kanye West. Come è ben noto da anni la modella e il rapper sono una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo, e il mondo intero è rimasto sconvolto nell’apprendere della separazione tra i due. Ciò nonostante sembrerebbe che Kim e Kanye siano rimasti in ottimi rapporti e che attualmente tra loro non ci siano tensioni, in particolare per il bene dei loro figli. Entrambi però stanno iniziando a rifarsi una vita, e solo qualche mese fa era sembrato che West avesse un flirt con Irina Shayk, ex di Bradley Cooper. Attualmente però pare che il cantante sia single e che si stia concentrando sulla sua carriera.

In queste ore invece a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata proprio la Kardashian. La bella modella infatti potrebbe avere un nuovo amore! TMZ ha beccato Kim in un parco a tema in California con nientemeno che con Pete Davidson, storico ex fidanzato di Ariana Grande!

Come si evince dagli scatti pubblicati in seguito da People, sembrerebbe che tra i due ci sia grande feeling. A quel punto immediatamente i più maliziosi hanno parlato di presunto flirt tra Kim Kardashian e Pete Davidson. Ciò nonostante sembrerebbe che le cose non stiano così. Una fonte vicina alla modella infatti fa sapere che i due sono solo amici e pare dunque che non ci sia alcun legame sentimentale.

kim kardashian and pete davidson at knott’s scary farm pic.twitter.com/2yzZKp9tDX — best of pete davidson (@davidsonupdate) October 31, 2021

Sembrerebbe quindi che a oggi Kim sia ancora single, e che non ci sia nessun uomo nella sua vita. Qualche giorno fa intanto sul web ha iniziato a circolare una strana e curiosa teoria che riguarda proprio la Kardashian. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.