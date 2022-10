Kim Kardashian e le ossa delle madre

La richiesta di Kim Kardashian riguardo la madre ha davvero dell’assurdo, ma pare essere totalmente vera e anche seria. Tra l’altro in famiglia le richieste un po’ macabre sembrano andare di moda. Ma andiamo per ordine per raccontare cosa è successo.

Kim e la madre Kris Jenner sono legatissime, vivono quasi in simbiosi. E forse è proprio per questo che lei ha chiesto al medico che ha operato la capostipite della famiglia di conservare le sue ossa. Sì avete capito bene. A riportare la notizia è il sito Fanpage.it che l’ha ripresa da un episodio del programma The Kardashians in cui proprio Kris Jenner, madre di Kim, ha fatto la rivelazione.

Kris è stata operata all’anca, un intervento molto delicato e che è andato comunque a finire bene per fortuna. Ma dopo l’operazione Kim ha chiesto al medico che teneva in cura la madre che le osse tolte fossero messe da parte. Nell’episodio del famoso programma Kris Jenner, parlando con le altre figlie, ha raccontato della richiesta di Kim Kardashian. Ma a fare davvero scalpore è il motivo di tutto questo. Ecco cosa ha detto: “Kim ha chiesto al dottore di conservare per lei le mie ossa in modo che potesse ricavarne dei gioielli”. Dopo aver ascoltato il racconto, Kylie ha detto che la richiesta della sorella era davvero “strana” e “inquietante”.

Ma a quanto pare Kim non è l’unica col gusto del macabro e non è l’unica delle figlie di Kris ad avere idee riguardanti la gioielleria con i corpi dei membri della proprio famiglia. Khloé ha infatti ricordato alla madre un aneddotto simile. Lei stessa in passato le aveva chiesto che le sue ceneri fossero conservate, affinché lei potesse utilizzarle per creare delle collane. E in quell’occassione Kris avrebbe anche apprezzato l’idea della figlia, definendola “ottima”.

