Elenoire Ferruzzi indossa una parrucca al GF Vip (VIDEO)

I capelli di Elenoire Ferruzzi sono una parrucca

A farsi notare per la sua particolarità e la sua esuberanza è sicuramente Elenoire Ferruzzi, volto iconico del web e ora anche della Casa del GF Vip 7. A non passare certo inosservate sono le sue lunghissime unghie che, come lei stessa ha raccontato, rappresentano il suo essere libera. E poi ci sono i suoi capelli biondissimi e lunghissimi, altro elemento distintivo.

Quindi qualcuno è rimasto sorpreso quando, guardando proprio la diretta del reality di Canale 5, si è reso conto che Elenoire indossa una parrucca. Nessuno ne ha fatto parola, però dal video qui sotto si capisce che quelli non sono i suoi capelli.

ma io pensavo fossero capelli suoii invece è una parrucca 💀#gfvip pic.twitter.com/Hs6G6xKPoN — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶_༻꧂ (@francesca_g09) October 21, 2022

Lei in passato ha sempre cambiato look di capelli, ma solo da un po’ di tempo li porta sempre lisci e acconciati più o meno nello stesso modo. Il motivo non lo sappiamo, ma potrebbe essere legato ad un evento davvero terribile riguardante la sua salute.

Circa un anno fa, infatti, Elenoire Ferruzzi è finita in coma a causa del Covid-19. Si è sentita male mentre era a casa e ha capito subito che non era una normale influenza. Dopo alcuni giorni in cui i medicinali non funzionavano, ha chiamato l’ambulanza, ma è svenuta prima di riuscirci. È rimasta in coma in ospedale per ben 4 mesi.

Lei stessa ha raccontato di essere svenuta a febbraio e di aver riaperto gli occhi il 15 giugno. E poi è rimasta altri due mesi in ospedale per varie terapie. “Erano tutti distrutti in famiglia. Ho perso 40 chili. Ero anche troppo magra quando sono uscita dall’ospedale, non ero più io”, ha raccontato la vippona. “Poi ero brutta con tutti quei medicinali. Quando mi hanno risvegliata io non parlavo neanche perché avevo due tubi in gola, drenaggi ovunque. La mia fortuna è che la testa era lucidissima”.

Da questo racconto ci viene da pensare che probabilmente anche i suoi capelli ne abbiano risentito. Magari sono stati tagliati e si sono sciupati per via delle varie terapie. Ovviamente è solo una nostra supposizione e non sappiamo il reale motivo per cui Elenoire Ferruzzi porta una parrucca.

