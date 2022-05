Kim Kardashian è di recente arrivata a Portofino, in Liguria, per un evento speciale insieme alla sua famiglia

Nonostante la fine di “Al passo con i Kardashian“, Kim Kardashian si sta godendo il successo con una nuova serie TV, disponibile su Disney Plus che porta il suo cognome nel titolo. Nel frattempo, mentre gli episodi vengono rilasciati a cadenza settimanale sulla piattaforma, lei e la sua famiglia si stanno concedendo una breve vacanza in Italia. Per la precisione a Portofino. Il motivo starebbe nelle nozze della sorella Kourtney e del fidanzato Travis Baker.

I due, infatti, hanno scelto di celebrare il loro matrimonio proprio nell’abbazia di San Fruttuoso per poi fare il loro ricevimento nella villa di Dolce & Gabbana. Non si sa con certezza quando verrà pronunciato il “sì“, ma dovrebbe avvenire questo fine settimana. Doveva essere un evento segretissimo, ma in qualche modo la notizia è trapelata. Dopo Las Vegas e Santa Barbara, perciò, ecco arrivare le nozze anche in suolo italiano.

Le location, neanche a dirlo, blindate e per chiunque dovesse parlare sarebbero state promesse panali molto alte da pagare. Ecco, quindi, perché Kim Kardashian e la sua famiglia si trovano adesso a Portofino. Luogo che già lo scorso anno li aveva fatti innamorare. La costa ligure, infatti, era stata protagonista di diversi scatti, come riporta anche il sito Leggo: da Santa Margherita Ligure a Camogli. Sicuramente nelle prossime ore rilasceranno foto inedite del matrimonio.

Kourtney, nel frattempo, ha postato sul suo profilo social delle immagini che ritraggono dei limoni, un cappuccino e una spiaggia piena di persone che si rilassano al sole. Quasi sicuramente pubblicheranno dei video della giornata e altre parti del girato, probabilmente, le vedremo all’interno del loro show su Disney Plus. Non ci rimane che attendere. In caso di ulteriori aggiornamenti non esiteremo a informarvi. Continuate, intanto, a seguirci per non perdervi tante altre news. (QUI per alcune foto del loro soggiorno).

