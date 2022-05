Michele Morrone insieme a Elena D’Amario

In queste ultime ore si è pensato che Michele Morrone potesse avere una relazione con la collega Anna Maria Sieklucka, protagonista in “365 giorni“. A dare prova di questa ipotesi un tatuaggio che l’attore si è fatto sul polso, ovvero “AMS“. Anche se queste potevano sembrare le iniziali del nome dell’attrice, in realtà si tratterebbe delle iniziali delle sue tre sorelle “Angela, Margherita e Stefania“. Una coincidenza davvero curiosa.

Smentito questo rumor, quindi, si passa al successivo. Alcuni fan, infatti, pensano che tra lui ed Elena D’Amario ci sia di nuovo del tenero. Loro due sono stati insieme per un po’ diverso tempo fa. Già l’anno scorso si era vociferato di questa possibilità, in quanto Michele sembrava essersi fotografato a casa della ballerina. Inoltre, un particolare scambio di messaggi su Instagram aveva avvallato questa teoria.

Nella giornata di ieri Michele Morrone, come riporta anche Very Inutil People, si è mostrato in compagnia proprio della D’Amario. Nello scatto si vedono i due in giro insieme uno di fianco all’altra. Potrebbe non voler dire nulla. Magari si tratta soltanto di una bella amicizia che ormai li lega. Si tratta, infatti, soltanto di indiscrezioni. Nessuno dei diretti interessati ha confermato (o smentito) la notizia. Stando ad altre segnalazioni, però, sarebbero stati visti a Pescara mano nella mano.

Pare, inoltre, che Elena D’Amario sia stata quella che ha cercato di destare meno attenzioni possibili. Al momento non sappiamo cosa riserverà il futuro per loro. Solo con il tempo, forse, riveleranno la natura reale del loro rapporto. Staremo a vedere. Nel caso in cui spuntino nuovi aggiornamenti non esiteremo ad avvisarvi. Nel frattempo, per, continuate a seguirci per non perdevi tante altre news.

