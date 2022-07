La figlia di Kim Kardashian alle sfilate di Parigi con un cartello con scritto “Stop”: ecco perché

1 La figlia di Kim Kardashian e il cartello Stop

Sta suscitando molta curiosità un video che sta girando e che riguarda North West, la figlia di Kim Kardashian e Kanye West. In pratica la bambina, che oggi ha 9 anni, ha mostrato un cartello con la scritta “Stop” e molti quindi si sono chiesti il motivo.

North in questi giorni si trova a Parigi con la madre per presenziare alla Paris Fashion Week, la settimana della moda che si svolge nella capitale francese. Il video del cartello, che sta girando sul web, è stato fatto durante la sfilata della collezione di Olivier Rousteing per Jean Paul Gaultier.

In questa circostanza ad un certo punto la bambina ha alzato un cartello con la scritta “Stop” rivolto proprio verso la telecamere e i fotografi. Un siparietto divertente e allo stesso tempo curioso. Sì perché tutti hanno voluto sapere con chi ce l’avesse la figlia di Kim Kardashian e soprattutto cosa stava a significare quella scritta.

A togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio la madre di North, seduta accanto a lei durante la sfilata. Anche lei molto divertita dall’accaduto, sui social ha raccontato al web da dov’è nato quel cartello e quale messaggio volesse mandare la figlia. Ecco le sue parole…