Emanuel Lo dà la maglia del serale a Nicholas, Kumo disperato scoppia a piangere (VIDEO)

7 Marzo 2024

Dopo che Emanuel Lo ha dato la maglia del Serale a Nicholas, Kumo l’ha presa molto male ed è scoppiato a piangere. Il ballerino si è sentito messo da parte dal suo professore e ha esternato la paura di non arrivare al Serale. Così, dopo uno sfogo in casetta, ha avuto un confronto con il suo insegnante.

La reazione di Kumo alla maglia per Nicholas data da Emanuel Lo

Nella puntata della scorsa domenica di Amici 23 Emanuel Lo ha dato la maglia del Serale a Nicholas. Maria De Filippi ha chiamato il ballerino al centro dello studio per raccontare cosa era accaduto. In pratica lui, sentendosi messo da parte da Raimondo Todaro, aveva deciso di lasciare la scuola. Così Emanuel lo aveva voluto come suo allievo. Dopo una discussione al centro dello studio, il prof ha chiamato tutti i professionisti. Ha chiesto loro se Nicholas meritasse il Serale e alla loro risposta affermativa gli ha dato la maglia.

Questa cosa ha mandato in crisi Kumo che si è sentito messo da parte dal suo professore. Finita la puntata, è andato in sala relax molto arrabbiato e ha mostrato la sua rabbia. Poi, una volta in casetta, si è sfogato con i compagni scoppiando a piangere. “La dà prima a Nicholas che sta in squadra da una settimana che a me che ci sto da sei mesi”, ha detto il ballerino. “Vuol dire che non si fida di me”, ha continuato preoccupato.

Confrontandosi anche con Nicholas ha detto che si sente nella sua stessa situazione con Raimondo Todaro. Quindi se deve andare nello stesso modo, preferisce andarsene. Inoltre ha chiesto di parlare con Emanuel Lo proprio per capire cosa sta succedendo e qual è il suo destino.

Così il ballerino ha avuto il confronto con il suo insegnante e si è sfogato con lui. Tra le lacrime ha espresso tutta la sua paura e delusione, la preoccupazione di non raggiungere il Serale dopo mesi di duro lavoro. Emanuel si è detto dispiaciuto per le parole che gli ha sentito pronunciare, trovandole senza senso. Gli ha detto che se lui è lì è perché gli piace e che la maglia data a Nicholas non deve significare nulla. È nata dalla situazione che si è creata al centro dello studio, ma non è stato lui a chiamare Nicholas per dargliela.

Dopo un lungo confronto fatto anche di pianti, Kumo è riuscito a tranquillizzarsi un po’ e ha capito di dover buttare tutte le sue energie nella danza.