Con la seconda puntata de La Talpa arriva anche il secondo eliminato dell’edizione. Dopo Ludovica Frasca ecco a chi è toccato e com’è andata la gara questa sera.

Il secondo eliminato de La Talpa

Una nuova puntata de La Talpa ha portato a nuove prove e anche a nuovi indizi e sospetti su chi possa essere la talpa appunto. Tra litigi, accuse e grande gioco di squadra, le ipotesi su chi possa essere il “traditore” continuano. E, come accaduto nella prima puntata, anche stasera c’è stato un nuovo eliminato.

Nella scorsa puntata ad essere eliminata è stata Ludovica Frasca. E nella seconda puntata? La prova finale è stata molto dura e i concorrenti non sono riusciti a superarla per davvero pochissimo. Ed è qui che sono partiti ancora più sospetti. Perché mentre tutti si impegnavano per superare la prova nel migliore dei modi e con molto coraggio, anche la talpa giocava e chiunque avrebbe potuto mettere i bastioni tra le ruote.

Anche questa volta c’è stato un test finale di 15 domande sull’identità della talpa. E il concorrente che ha fornito meno risposte corrette è stato eliminato. E anche nella seconda puntata c’è stata un’asta per aggiudicarsi l’immunità dal test. Ad aggiudicarsi questa immunità è stato Andrea Preti che ha offerto 13.500 euro.

Dopo tutte le domande e le risposte abbiamo scoperto chi è la persona ad aver dato meno risposte corrette. E tra i concorrenti rimasti ad essere eliminato è stato Marco Melandri che ha detto che pensava a un’altra persona come talpa.