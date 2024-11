Cosa accadrà nella terza puntata de La Talpa secondo le anticipazioni? Vi raccontiamo ciò che vedremo lunedì 18 novembre e anche come seguire in streaming il programma.

Le anticipazioni della terza puntata de La Talpa

Grazie a un video in anterprima pubblicato da Mediaset Infinity possiamo vedere le prime anticipazioni della terza puntata de La Talpa. Cosa accadrà ai concorrenti in gara? Chi sarà eliminato tra i concorrenti del gruppo? E la talpa riuscirà a non farsi scoprire?

Nella seconda puntata abbiamo visto il gruppo sospettare di Alessandro Egger perché ha detto che qualcuno aveva rubato la valigetta che dovevano custodire. Lo stesso Egger ha detto che a rubare la valigetta era stato uno con la barba e ha accusato Andrea Preti che si è arrabbiato. Egger è quindi partito per conto suo e quando è riapparso è scoppiato il litigio con Gilles Rocca tanto che sono volate parole grosse.

Poi è stato il tempo delle prove e di nuovi sospetti, fino a una festa in maschera in cui i dubbi sono aumentati. L’indizio di uno sconosciuto riguardo la talpa è stato: “La amate”. E quindi i pensieri sono andati a Orian perché tutti la amano. Dopo la prova finale i sospetti sono aumentati fino al test finale dal quale ha conquistato l’immunità Andrea Preti. Dopo le domande, l’eliminato è stato Marco Melandri.

Vediamo quindi le anticipazioni della terza puntata de La Talpa. Nella prossima puntata i concorrenti saranno messi a dura prova sia nei rapporti di amicizia che nelle prove che dovranno affrontare per il montepremi finale. Continueranno i dubbi su chi possa essere la talpa e ci sarà una nuova eliminazione.

Dubbi, scoperte e incredibili missioni: tutto questo vi aspetta nella prossima puntata de #LaTalpa! 🔥 pic.twitter.com/EazbsEMbzL — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 11, 2024

Non mancheranno inoltre nuove indizi sull’identità della talpa sulla quale ci sono già molte teorie da parte del pubblico.

Dove vedere in streaming il reality e quando va in onda

Dopo aver visto tutte le anticipazioni della terza puntata de La Talpa scopriamo adesso quando va in onda e anche come vedere il reality in streaming. La terza puntata andrà in onda lunedì 18 novembre alle ore 21.30 su Canale 5.

Per vedere il reality in streaming ci si può collegare alla piattaforma Mediaset Infinity dove può essere guardata in diretta la puntata oppure rivista in qualsiasi momento.

Ma non solo, Mediaset Infinity carica ogni settimana anche dei contenuti esclusivi riguardanti il programma, i suoi concorrenti e quello che accade tra loro.