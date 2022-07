1 Ida Platano verso La Talpa

La Talpa, dopo tante indiscrezioni, tornerà nella primavera del 2023. Lo ha annunciato Piersilvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. Queste sono state le sue parole:

Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale (…) A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito.

Al momento non c’è nulla di definito. Le decisioni verranno prese in questi mesi. Nel frattempo, però, i rumor impazzano sul web. Partiamo dai concorrenti. Da tempo si vocifera della possibile partecipazione di Gemma Galgani. Ancora lo scorso anno, infatti, si rumoreggiava. In queste ore, invece, è Amedeo Venza a diffondere un’altra indiscrezione. Oltre a Gemma, infatti, fa anche il nome di un’altra Dama di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano. Ecco cosa scrive su Instagram: “Una delle due potrebbe approdare nella nuova edizione de La Talpa“.

Staremo a vedere che cosa succederà. Parlando, invece, degli opinionisti, sembrerebbe che in pole position ci sia Wanda Nara:

Stando ad un rumor raccolto dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevederebbe inserimento del calciatore nell’A.C. Monza (la squadra calcistica in cui l’ex cavaliere è alle redini) e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa.

E chi potrebbe essere la conduttrice o il conduttore de La Talpa? Vediamolo insieme…