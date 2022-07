1 Wanda Nara sarà opinionista a La Talpa?

Mediaset ha acquisito i diritto per mandare in onda una nuova edizione de La Talpa. Se ne parlava già lo scorso anno ma poi non se ne è più fatto nulla. Adesso, però, il reality è stato inserito all’interno dei palinsesti della prossima stagione televisiva e dovrebbe andare in onda nel 2023 su Canale 5. Ancora non è ben chiaro il periodo. Piersilvio Berlusconi ha dichiarato:

Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale (…) A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito.

Secondo quanto riporta il sito BlogTVItaliana ci sarebbero nelle notizie in merito agli opinionisti. Il giornalista Nicolò Schira, infatti, avrebbe raccolto dei rumor in merito alla partecipazione di Wanda Nara. Ecco cosa si legge sul sito:

Stando ad un rumor raccolto dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevederebbe inserimento del calciatore nell’A.C. Monza (la squadra calcistica in cui l’ex cavaliere è alle redini) e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa.

Ma chi potrebbe condurre il reality? Ci sono diverse ipotesi, ma per il momento la più concreta sembra soltanto una persona. Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando…