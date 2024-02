Niente da fare per La Talpa! A settembre torna ancora il GF (con Signorini al comando)

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello La Talpa

In queste ore è stato pubblicato un retroscena secondo il quale La Talpa non andrà in onda a settembre, ma tornerà il Grande Fratello

Una recente indiscrezione conferma che La Talpa non tornerà, come si pensava, in onda a settembre. Al suo posto tornerà ancora una volta il Grande Fratello con una nuova edizione.

La Talpa non va in onda a settembre

Solo pochi giorni fa si vociferava che il Grande Fratello sarebbe andato in pausa per un anno intero, tornando in questo modo a fine 2025. Al suo posto sarebbe dovuta andare in onda La Talpa, programma per il quale Mediaset ha già acquisito i diritti ma che non ha mai trasmesso. Adesso, però, le cose sarebbe cambiate ancora una volta.

A rivelarlo è un retroscena pubblicato da TVBlog. Il sito afferma che de La Talpa, per il momento, non ce n’è neanche l’ombra all’interno della programmazione futura di Canale 5. A settembre, dopo la pausa estiva, tornerà il Grande Fratello con una nuova edizione e alla guida troveremo ancora Alfonso Signorini:

“Dunque anche nel prossimo autunno 2024 rivedremo Grande fratello condotto da Alfonso Signorini nel prime time del lunedì di Canale 5, con il consueto doppio appuntamento settimanale.

Naturalmente nuovo cast, con nuovi concorrenti e magari pure alcune novità nel meccanismo del programma. Meccanismo e contenuti che già quest’anno sono stati modificati dopo le polemiche dell’edizione 2022-2023.”

L’unica novità sta nel fatto che la location cambierà, in quanto lascerà Cinecittà per spostarsi ai Luminas Studios situati nella cornice naturale del Parco di Velo, zona Roma Nord. Rimane incerto il futuro de La Talpa, come abbiamo già detto, e possiamo solamente attendere notizie in merito.

Da tempo si parla di presunti conduttori, concorrenti e opinionisti ma non è mai stato annunciato nulla di certo. Si sono fatti i nomi di Silvia Toffanin, Enrico Papi, Wanda Nara e molti altri. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi e a darvi la buona notizia del ritorno de La Talpa in onda sulle reti Mediaset.