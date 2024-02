Spettacolo

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Grande Fratello

Stando agli ultimi rumor emersi, il Grande Fratello potrebbe andare in pausa per un anno: al suo posto tornerebbe La Talpa

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che dopo la fine dell’attuale edizione, il Grande Fratello possa andare in pausa per ben un anno. Al suo posto sarebbe previsto il ritorno de La Talpa.

I rumor sul Grande Fratello

Sono ormai trascorsi più di 5 mesi da quando la nuova edizione del Grande Fratello è partita su Canale 5. In queste settimane dunque il pubblico ha imparato a conoscere bene i protagonisti del reality show e senza dubbio in tanti si chiedono già chi potrebbe vincere quest’anno la trasmissione. Attualmente però non sappiamo ancora per quando è prevista la finale e in rete sono spuntati diversi rumor sul destino del programma. Stando a quanto si mormora infatti il GF potrebbe concludersi tra fine marzo e inizio aprile. Tuttavia c’è anche ci afferma che il reality potrebbe proseguire fino a primavera inoltrata, andando in onda in contemporanea con la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che vedrà Vladimir Luxuria alla conduzione.

Attualmente però si tratta solo di voci di corridoio. Dalla produzione del reality show infatti non è giunta ancora alcuna conferma e non sappiamo cosa potrebbe accadere. Fatto sta che senza dubbio ci stiamo avvicinando sempre più alla finale e siamo ormai entrati nella fase calda del gioco. In queste ore intanto una nuova indiscrezione sta facendo discutere il web.

Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia, sembrerebbe che dopo la fine dell’attuale edizione, il Grande Fratello potrebbe andare in pausa per circa un anno. Secondo il giornalista dunque il reality show di Alfonso Signorini potrebbe tornare su Canale 5 a settembre 2025. Ma non solo. Sempre secondo Parpiglia, al posto del programma dovrebbe finalmente tornare La Talpa, attesissima da migliaia di persone.

ODDIO LA TALPA TORNA A SETTEMBREEEE

io però voglio Paola Perego alla conduzione



pic.twitter.com/5RnUQcaKr1 — Giuli 🌻 (@GiulianaEsse_) February 16, 2024

Precisiamo però che al momento i vertici Mediaset non hanno ancora confermato le indiscrezioni e solo nei mesi a venire scopriremo cosa accadrà realmente.