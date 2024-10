Finalmente dopo tanta attesa La Talpa sta tornando! Spunta il primo promo ufficiale con Diletta Leotta (e una grande e bella novità). Tutti i dettagli.

La Talpa, il promo con Diletta Leotta

L’attesa è finalmente (quasi) finita! Se vi state chiedendo quando inizia La Talpa e dove va in onda? Abbiamo tutte le risposte che fanno al vostro caso! Nelle scorse ore infatti su Mediaset è apparso il primo promo della nuova edizione del programma televisivo, dove appare anche la conduttrice, Diletta Leotta.

La nuova padrona di casa della trasmissione appare in uno studio televisivo che, se tanto ci dà tanto, dovrebbe essere proprio quello de La Talpa! Ed è proprio da questo spazio che, come si vede nel video apparso in TV e in rete, che Diletta Leotta fa il suo annuncio, più sorridente che mai di intraprendere questa nuova esperienza. Per lei si tratta di un debutto a Mediaset e di questo nuovo “acquisto”, Pier Silvio Berlusconi si era detto soddisfatto in conferenza stampa a luglio.

Ma torniamo a oggi e al primo promo ufficiale de La Talpa, con le parole di Diletta Leotta: “Dieci concorrenti vip, intrighi, sospetti, alleanze e false amicizie. Un percorso fatto di emozioni e sorpresi e un montepremi da vincere tutti quanti insieme, uniti. Tutti tranne uno: La Talpa“.

Sempre dal filmato si avverte anche una voce fuori campo, aggiungere qualche altro dettaglio in più e una novità, che in precedenza in altri reality Mediaset non si era verificata: “Una novità assoluta con Diletta Leotta, La Talpa, prossimamente su Canale 5 e per la prima volta con contenuti esclusivi in anteprima solo su Mediaset Infinity“.

Il cast de La Talpa

Chi ci sarà nel cast de La Talpa e chi sono i concorrenti? Ancora i nomi ufficiali non li abbiamo con esattezza, ma FQ Magazine aveva lanciato una lista di papabili protagonisti:

Fra i concorrenti certi pare ci saranno l’attore Gilles Rocca, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Orian Ichaki; si parla poi della storica ex gieffina, Marina La Rosa. In seguito si è anche fatto il nome dell’attore Andrea Preti e il modello Alessandro Egger.

Altro nome che sembra essere stato chiamato in causa, quello dell’ex pilota, Marco Melandri, così come l’opinionista Ludovica Frasca e la conduttrice Lucilla Agosti. Poi si parla pure della coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini. Mentre se essere ancora in forse Elisa Di Francisca.

La Talpa prende forma e non vede l’ora di tornare in TV!