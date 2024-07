Torna La Talpa! E avrà una formula totalmente innovativa e sperimentale! Ad annunciarlo l’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti televisivi. Chi ci sarà alla conduzione e dove andrà in onda? Ecco tutti i dettagli.

Quando inizia La Talpa

Ora è ufficiale: La Talpa si farà e con una formula totalmente rinnovata! Non sembrano mancare infatti le novità sul reality show. Ad annunciarli ieri ci ha pensato l’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi in occasione dei palinsesti della rete televisiva a cui anche Novella2000.it ha avuto modo di presenziare.

La prima domanda a cui rispondere è: quando andrà in onda La Talpa e dunque quando inizia? Anche su questo abbiamo un periodo indicativo. Probabilmente si pensa che il programma possa essere trasmesso verso metà ottobre. Ma su questo avremo certezza più avanti. Il calendario pare sia ancora da definire.

Pier Silvio Berlusconi ha spiegato di “dimenticare La Talpa che abbiamo visto fino a ora”. Come mai? Vi starete probabilmente chiedendo. Ve lo spieghiamo noi. Secondo quanto si apprende infatti si tratterà di un’edizione molto innovativa e sperimentale.

Conduttore: chi farà La Talpa?

Passiamo ora al capitolo conduzione. Inizialmente si pensava che potesse essere affidata a Ilary Blasi. Ma no, non sarà così!

Chi presenterà La Talpa? Esattamente come anticipato da TV Blog al timone del reality show ci sarà Diletta Leotta. Si tratta di una grossa novità anche questa.

I concorrenti

News anche sul cast. Chi saranno i concorrenti del programma? Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che si tratterà di concorrenti vip! Per ora però non abbiamo altre indicazioni e online sono presenti solo dei rumor.

In cosa consiste il programma La Talpa? Si tratta di una gara in cui i concorrenti si metteranno alla prova. Uno di loro appunto ha il ruolo di talpa, ma non dovrà farsi scoprire dai suoi rivali e tenere questo segreto fino all’ultimo. In caso contrario sarà eliminato e, di conseguenza, un altro partecipante erediterà il suo compito.

FQMagazine ha svelato in anteprima quello che dovrebbe essere il cast e dunque chi saranno i concorrenti de La Talpa: Jo Squillo; Ludovica Frasca; Elisa Di Francisca; Orian Ichaki; Lucilla Agosti; Marina La Rosa e Nicola Ventola. Poi ancora: Marco Melandri; Marco Berry; Alessandro Egger; Gilles Rocca e infine Veronica Peparini e Andreas Muller.

Dove andrà in onda La Talpa

Il motivo riguarda principalmente dove verrà trasmessa La Talpa. Ecco quanto svelato dall’ad di Mediaset:

⁠”La Talpa verrà resa visibile prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5. Riteniamo questa scelta onestamente coraggiosa, che potrebbe avere un impatto sugli ascolti della prima serata tu Canale 5. Ma la riteniamo giusta come scelta, anche per quel che è stato Viola Come Il Mare, che ci ha dato grandissimi risultati. La finale della trasmissione andrà prima su Canale 5 poi su Infinity. Entrambe le piattaforme avranno pezzi esclusivi”.

Per intenderci dunque la nuova edizione de La Talpa andrà in onda inizialmente su Mediaset Infinity e no, non sarà a pagamento, ma visibile a tutti! E ci sarà continuamente un “rimbalzo”, per utilizzare le parole di Pier Silvio, tra la piattaforma e Canale 5 e viceversa.

Non ci resta dunque che attendere l’avvio della trasmissione!