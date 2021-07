1 La scelta di Carla Bellucci

Una delle influencer più amate e seguire nel Regno Unito è senza dubbio Carla Bellucci. La modella 39enne è seguita da migliaia di fan non solo su Instagram, ma anche su OnlyFans, che negli ultimi anni ha spopolato sul web. Proprio sulla piattaforma infatti gli utenti pagano per vedere i post e i contenuti delle persone a cui sono interessati, e anche diversi volti del mondo dello spettacolo hanno un profilo attivo sul social. Anche la Bellucci ha un account su OnlyFans, e solo alcune ore fa ha svelato che trasmetterà in diretta streaming sul suo canale il suo parto, dopo che un fan le ha offerto ben 10 mila sterline, che equivalgono a circa 12 mila euro! L’influencer, che è alla sua terza gravidanza, ha così deciso di accettare la proposta, e per questo motivo la stessa Carla ha deciso di estendere l’invito a tutti agli abbonati al suo profilo.

A svelare la notizia è stato in esclusiva Daily Star. Proprio al noto portale Carla Bellucci ha spiegato il perché della scelta di partorire in diretta streaming, e in merito l’influencer ha svelato:

“Mi sono state offerte 10.000 sterline da uno dei miei fan di OnlyFan per trasmettere in streaming il parto, e mi sono detta: perché no? Darò ai fan la possibilità di vedere in streaming il mio parto per 10.000 sterline. Voglio dire, le persone partoriscono in quel programma One Born Every Minute e non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati. So che la gente impazzirà, ma sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio lavoro. Sono nervosa per lo streaming live del mio parto, ma sono un sacco di soldi, non posso rifiutare”.

Ma non solo. Successivamente infatti Carla Bellucci dopo aver affermato che trasmetterà il momento del suo parto in diretta streaming su OnlyFans, ha anche raccontato di aver ricevuto un’altra offerta scioccante da un altro fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.