1 I nuovi retroscena su Lady Diana

Sono trascorsi esattamente 25 anni da quando Lady Diana morì in un tragico incidente d’auto. Ancora oggi tuttavia la Principessa del popolo è ricordata con affetto e amore da parte dei sudditi, e non solo. Nel corso degli anni come sappiamo sono emersi numerosi retroscena sulla vita privata della madre di William e Harry, che ha dovuto affrontare non pochi problemi. L’infelicità di Diana è infatti ormai cosa nota, e sembrerebbe che la Principessa avesse progettato di fuggire in America, dove ad attenderla ci sarebbe stata una nuova vita. A svelare questo inedito retroscena è stato lo studioso e biografo Andrew Morton, che nel 1991 aveva pubblicato una controversa biografia sulla Spencer che aveva fatto discutere il mondo intero. Adesso Morton, nel corso di un editoriale per il Mirror, ha svelato nuovi dettagli su Diana. Queste le sue dichiarazioni, riportate da FanPage:

“La gente non ci credeva o non voleva crederci, ma Diana stava cercando disperatamente di far passare un messaggio. All’epoca tutti credevano ancora che fosse il matrimonio perfetto: il bel principe e la sua giovane sposa. Ma niente avrebbe potuto essere più lontano dalla realtà. Era esplosivo. Diana si sentiva impotente, prigioniera del palazzo. Sentiva di vivere una bugia. E tutti vivevano quella bugia, dalla guardia del corpo al maggiordomo fino al giardiniere. I membri del personale reale soffrivano tutti di problemi allo stomaco dovuto allo stress per le bugie che erano costretti a dire alla principessa”.

E ancora Morton ha raccontato di un episodio specifico, quando Lady Diana aveva iniziato a sospettare che tra Carlo e Camilla ci fosse una relazione segreta:

“Quando Charles si è rotto una spalla a Cirencester, Diana si mise alla guida da Londra per vederlo in ospedale. Con Camilla che era già lì e che è dovuta scappare dal retro quando è arrivata Diana, mettendo a dura prova molte persone. Quando lei sollevò i primi sospetti, gli amici di Charles le dicevano: ‘Non essere sciocca, sono solo amici'”.

A quel punto il biografo parla del progetto di Lady Diana di fuggire in America. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.