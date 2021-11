L’abito di Lady Gaga per l’anteprima di House of Gucci

Come sappiamo nella giornata di ieri, sabato 13 novembre 2021, è stato presentato in anteprima in Italia il film House of Gucci. La pellicola vedrà come protagonista Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani. Tantissimi i Vip che hanno preso parte alla manifestazione. Tra questi, per esempio, possiamo citare Paola Di Benedetto, Filippa Lagerback, Tommaso Zorzi con il fidanzato Stanzani e Barbara d’Urso. Ospite d’onore, ovviamente, la popstar americana.

Lei, infatti, ha fatto un lungo discorso d’apertura e si è presentata sul red carpet con un vestito, il cui marchio, ha sorpreso tutti. Infatti il film parla della famiglia Gucci e in molti si sarebbero aspettati un vestito dello stesso brand. Invece la cantautrice ha voluto portare un look firmato Versace. Ecco cos’ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ho pianto tutto il giorno durante la conferenza stampa a Milano. Sono così grata di essere in questo film. Arriverà il Giorno del Ringraziamento. Padre, Figlio e questa sera… Haus of Versace“.

Per quanto riguarda, invece, i materiale dell’abito, a dare qualche informazione in più ci ha pensato il profilo Instagram di Versace: “Lady Gaga veste un abito dell’Atelier Versace in raso di seta. Trae ispirazione dai design della collezione Primavera-Estate del 1995“. Purtroppo non sappiamo quanto potrebbe costare il vestito. Nemmeno sul sito si riescono a trovare informazioni a riguardo. In caso di ulteriori aggiornamenti vi terremo informati.

Ricordiamo, infine, che House of Gucci con Lady Gaga, in Italia, uscirà nelle sale a partire da giovedì 16 dicembre 2021. Continuate a seguirci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.