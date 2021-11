Ecco l'outfit scelto dalla conduttrice Barbara d'Urso in occasione della première del film House of Gucci con Lady Gaga

L’outfit di Barbara d’Urso per l’anteprima di House of Gucci

Nella giornata di ieri, sabato 13 novembre 2021, a Milano si è tenuto un evento che ha radunato tantissime celebrità. Ha avuto luogo, infatti, l’anteprima della pellicola che vede come protagonista Lady Gaga. Stiamo parlando del film House of Gucci in cui la pop star interpreta Patrizia Reggiani. Tra i tanti Vip sul red carpet possiamo citare, per esempio, Paola Di Benedetto, Tommaso Zorzi con il fidanzato Tommaso Stanzani e molti altri. Tra questi anche Barbara d’Urso.

Come possiamo vedere anche dall’immagine qui sotto, presa da un’immagine sul suo profilo Instagram, la conduttrice di punta di Canale 5 ha optato per la pelliccetta giallo ocra firmata Gucci. Sotto, invece, ha scelto un vestito nero abbinato a una borsetta dello stesso colore. Per il momento, purtroppo, sui suoi social non ha postato molte immagini. Vedremo se nelle prossime ore darà la sua opinione sul lungometraggio oppure posterà, come tanti altri suoi colleghi, video in cui Lady Gaga fa il discorso d’apertura.

Barbara d’Urso (©️ Instagram)

Staremo a vedere. Nel frattempo, oltre all’outfit di Barbara d’Urso, portiamo all’attenzione il fatto che House of Gucci uscirà nelle sale americane a partire dal 24 novembre 2021. In Italia, invece, dovremo attendere ancora un po’. Infatti la pellicola arriverà nelle nostre sale giovedì 16 dicembre 2021. Chissà se alla presentatrice di Pomeriggio Cinque il film sarà tanto piaciuto da voler tornare al cinema un’altra volta con altri amici e colleghi. Lo scopriremo presto.

In caso di aggiornamenti o cambi di data dell’ultimo momento non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Continuate a seguirci per non perdervi altre news.