Un membro della security scambia una drag queen per Lady Gaga (VIDEO)

1 Una drag queen scambiata per Lady Gaga

Succede anche questo oltreoceano, scambi di persona che fanno sorridere il web. Tutto è successo durante il Chromatica Ball tour di Lady Gaga e vede coinvolta una drag queen presente all’evento. In pratica questa drag queen è stata scambiata per la famosissima popstar.

Ma non sono stati solo i fan a prendere lucciole per lanterne, addirittura un membro della security sarebbe caduto in pieno nell’errore. È vero, la drag queen aveva un look e un makeup molto simile alla cantante, ma, almeno dalle immagini, si vede che non è lei. Forse le tante persone e il caos del momento hanno tratto in inganno anche il lavoratore della sicurezza.

Ecco il video che ha pubblicato sui social il sito Pop Crave che, come detto, ha suscitato molto divertimento negli utenti:

Security guard at the Chromatica tour mistook a drag queen for Lady Gaga. pic.twitter.com/KUbLfZRzKo — Pop Crave (@PopCrave) September 19, 2022

