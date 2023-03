Lady Gaga, le prime foto nei panni di Harley Quinn dal set di Joker 2

NEWS

Debora Parigi | 25 Marzo 2023

Lady Gaga come Harley Quinn in Joker 2

Un po’ di tempo fa sono uscite le prime foto di Joquin Phoenix nei panni di Joker nel secondo capitolo della pellicola con protagonista il grande nemico di Batman. In questi giorni si stanno svolgendo a pieno regime le riprese di Joker 2 Folie à Deux e, come sappiamo, nel cast c’è anche Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

A tal proposito, proprio oggi sono uscite le prime foto della famosa cantante con gli abiti di scena. E così la curiosità per la visione di questo film è ancora più aumentata. Andando le dettaglio, gli scatti pubblicati sui social mostrano Gaga truccata in una scena mentre entra ed esce scortata dalla polizia in un aula di tribunale. Con tutta probabilità, la scena in questione riguarderà il suo personaggio chiamato a processo o a testimoniare.

First set photo of Lady Gaga as Harley Quinn in ‘JOKER 2’. pic.twitter.com/TgmbTjp9Xa — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 25, 2023

BREAKING: First look at Lady Gaga as Harley Quinn in ‘JOKER: FOLIE Á DEUX’! pic.twitter.com/7CIKz5gesE — Home of DCU (@homeofdcu) March 25, 2023

Tra l’altro sono usciti anche un paio di video delle riprese di questa scena.

First look: Lady Gaga on the set of “Joker: Folie à Deux” in New York City. pic.twitter.com/Pv24C1h6oR — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 25, 2023

Non ci sono ancora molte notizie su questo film, ma c’è una curiosità sul titolo, cioè Follia a Due. Si riferisce, infatti, a un disturbo psicotico condiviso. Un paziente viene diagnosticato come affetto da disturbo psicotico condiviso quando i suoi sintomi psicotici si sviluppano durante una relazione prolungata con un’altra persona, a sua volta già precedentemente affetta da una sindrome simile prima dell’esordio dei sintomi nel paziente con un disturbo psicotico condiviso. E in effetti tutto questo riguarda proprio Joker e Harley Quinn.

Il film uscirà al cinema il 4 ottobre 2024 e el cast, oltre a Lady Gaga e Joaquin Phoenix ci sarà anche Brendan Gleeson ma il suo ruolo non è stato ancora rivelato.