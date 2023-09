NEWS

Nicolò Figini | 4 Settembre 2023

Della separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ne hanno parlato in tantissimi. Prima era uscita come un’indiscrezione e poi i due avevano confermato tramite un’intervista rilasciata dopo poco tempo. Hanno affermato di essere rimasti in ottimi rapporti e per tale ragione, molto spesso, si fanno ancora vedere insieme sui social con il resto della famiglia. Ricordiamo, inoltre, come Laura Freddi (ex compagna del conduttore) aveva scoperto della rottura:

“Ero una ragazzina quando siamo stati insieme io e Paolo”, ha esordito. “Loro sono due persone così intelligenti, hanno una complicità, al di là dell’amore che poi li ha uniti per tanti anni. Credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia e credo che questa sia la cosa più importante”.

All’epoca aveva commentato brevemente, ma oggi a distanza di diversi mesi è tornata sulla questione. Intervistata da Vanity Fair, infatti, ha rivelato di essere stata contatta da diverse riviste per dichiarazioni e copertine su quanto accaduto a Bonolis. Lei, però, ha sempre rifiutato e ha chiamato la Bruganelli per rassicurarla: “Se esce qualcosa non sono le mie parole“. Poi ha proseguito:

“Lei mi ha tranquillizzata assicurandomi che entrambi erano molto sereni. Diciamo che dopo tanti anni non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente collaudati.

Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare insieme. Il resto è tutto chiacchiere. La gente con troppa superficialità dà giudizi sena capire che può ferire le persone”.

Questo quanto riportato anche da Isa e Chia. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.