Vincenzo Chianese | 4 Settembre 2023

Il tenero post di Emma Marrone

È trascorso esattamente un anno da quando è arrivata la devastante notizia della morte di Rosario Marrone, padre di Emma Marrone. Come sappiamo, il musicista è venuto a mancare a seguito di una lunga malattia, e fin dal primo momento il web e il mondo dello spettacolo si è unito al dolore della cantante salentina, da sempre legatissima al papà. Nel corso dei mesi così Emma più volte ha parlato di Rosario, ricordandolo anche sui social in diverse occasioni. Poco fa, come se non bastasse, è accaduto qualcosa che ha commosso i fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio in occasione del primo anniversario dalla morte del padre Rosario, Emma Marrone ha pubblicato sui social uno struggente post, che sta già facendo il giro del web. Queste le dichiarazioni della cantante, che hanno fatto emozionare gli utenti:

“In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros. E io ti amerò per sempre. Ciao Pa”.

Emma Marrone nel mentre si sta preparando al ritorno sulle scene. Pochi giorni fa infatti l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato il suo nuovo singolo, Iniziamo Dalla Fine, che anticipa il prossimo album di inediti, Souvenir, in uscita nelle prossime settimane. Ma non solo. Emma infatti ha anche annunciato una serie di live speciali che si terranno nei club italiani, per presentare per la prima volta questo nuovo progetto al suo pubblico. I biglietti per questi concerti evento sono già disponibili, e stanno andando a ruba. Alla Marrone dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.