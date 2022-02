Laura Pausini festeggia il compleanno di sua figlia Paola

Era l’8 febbraio 2013 quando Laura Pausini annunciava sui suoi social l’arrivo di sua figlia Paola, nata dall’amore col suo storico compagno Paolo Carta. Da allora la cantante italiana più famosa al mondo ha mostrato ai suoi fan, e non solo, il legame speciale che la lega alla figlia, una bambina vivace, sveglia e curiosa, proprio come sua madre. Oggi dunque Paola compie 9 anni e naturalmente sui social è arrivata la bellissima dedica dell’artista romagnola, che ha emozionato il web.

Ma non solo. Laura Pausini infatti ha anche postato le foto della festa di compleanno di Paola, che quest’anno ha scelto di festeggiare con un party a tema Titanic! La torta, gli addobbi e anche gli inviti erano tutti ispirati al celebre film di James Cameron, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Come si nota da questi teneri scatti, Paola indossa anche la riproduzione del famoso gioiello Cuore dell’Oceano. Questa la dedica che Laura ha fatto a sua figlia in occasione del suo compleanno:

“Sembra incredibile che siano passati già nove anni da quando sei qui con noi Paola…ogni notte mi addormento con la speranza che non mi chiederai mai di andare a dormire nella tua camera, ogni mattina mi sveglio felice perché sei ancora nel lettone con noi.

Ti Amo Piccola Mia… io, babbo, Jader, Jacopo, Joseph, i nonni, gli zii e i tuoi cugini, siamo tanto orgogliosi di te! Buon Compleanno. PS: Paola poche settimane fa ha ascoltato la canzone Eyes Blue e ha sentito la parola Titanic, mi ha chiesto cosa fosse e le ho spiegato che è un film… curiosa com’è, l’ha voluto vedere (le ho fatto saltare alcune piccole parti) e per questo ha voluto fare la festa del suo compleanno dedicata al suo nuovo film preferito”.

Non resta che fare tantissimi auguri alla piccola Paola per il suo compleanno, e nel mentre rinnovare il nostro in bocca al lupo a Laura Pausini, che a maggio sarà insieme ad Alessandro Cattelan e a Mika conduttrice dell’Eurovision 2022.

