1 I retroscena di Dayane Mello

Poche ore fa Dayane Mello è stata protagonista al GF Vip Party, e come al solito non sono mancati i colpi di scena. Nel corso della chiacchierata infatti la modella ha svelato dei retroscena inediti su Alex Belli e Delia Duran, facendo un duro attacco alla coppia. Ma non solo. Come se non bastasse infatti la Mello ha anche preso le parti di Soleil Sorge, da tempo sua cara amica. Queste le dichiarazioni di Dayane, riportate da Biccy:

“Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie. Pronti perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa”.

E ancora Dayane Mello prendendo le difese di Soleil Sorge aggiunge:

“A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato. Cioè, Delia ha il diritto di dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati? Pensate che loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo. Trovo scioccante e orribile che Delia sia andata in finale. Sono molto delusa da quello che è successo, perché Soleil è la vera protagonista. Potete dire quello che volete su questa ragazza, ma lei è stata l’energia vitale di quella casa e tutti la giudicano come una che va con i mariti delle altre. Intanto Delia sta cavalcando la scia di Sole per diventare famosa e guadagnare i soldi. Delia e Alex si stanno approfittando di Soleil e della sua immagine”.

Ma non è finita qui. Dayane Mello ha infatti affermato che Alex Belli e Delia Duran l’avrebbero copiata. Andiamo a scoprire le sue parole.