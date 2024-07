Qualche sera fa Laura Pausini e Paola Cortellesi hanno assistito al concerto di Renato Zero a Pula, in Sardegna. Il cantautore romano, dopo aver notato le due artiste, è sceso dal palco e ha cantato con loro la celebre I migliori anni della nostra vita.

Renato Zero canta con Laura Pausini e Paola Cortellesi

Grandi emozioni qualche sera fa durante il concerto di Renato Zero a Pula. Presenti tra il pubblico dello show c’erano infatti anche Laura Pausini, da anni amica del cantautore romano, e Paola Cortellesi. Solo la scorsa settimana l’artista romagnola e l’attrice hanno preso parte anche al live di Taylor Swift a San Siro e dopo gli ultimi impegni professionali si sono concesse una fuga in Sardegna, per godersi qualche giorno di relax insieme.

Per godersi al meglio la vacanza, Laura e Paola hanno deciso di assistere al concerto di Renato Zero, che sta portando la sua nuova tournée in giro per l’Italia. La Pausini e la Cortellesi si sono così sedute nelle prime file e hanno cantato insieme i brani più celebri del cantautore. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha emozionato tutti i presenti.

Durante la performance dell’iconica I migliori anni della nostra vita, Renato Zero è sceso dal palco per stare a stretto contattato con il suo fedele pubblico, quando improvvisamente ha notato proprio Laura Pausini e Paola Cortellesi. A quel punto l’artista romano ha raggiunto la cantante e l’attrice e, dopo aver passato loro il microfono, i tre hanno cantato insieme il celebre brano.

Non toccatemi. La mia debolezza. Mi si è crepato il cuore. Le Voci della mia vita,la mia cura,la mia casa. Non sto piangendo,sono la disperazione.😭 Questo momento inciso,in loop❣️@LauraPausini e @renatozer0 vi Amo immensamente 🤍 pic.twitter.com/gjshjSHug1 — Francesca Sorrentino 🤍 (@FrancyZeroPau) July 20, 2024

Il video del momento ha naturalmente fatto in breve il giro del web e non sono mancati i commenti entusiasti degli utenti, che stanno già chiedendo a gran voce un duetto tra Zero e la Pausini. Come i fan senza dubbio sapranno, già in passato i due si sono esibiti insieme sempre sulle note de I migliori anni della nostra vita. In più proprio Laura ha incluso nel suo disco di cover Io Canto uno dei più toccanti brani di Renato, Nei giardini che nessuno sa.