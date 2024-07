In queste ore c’è stata l’attesa reunion tra Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti, che insieme hanno festeggiato i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli.

Da Laura Pausini a Giorgia: la reunion dei Big della musica

Nelle ultime ore c’è stata un’inaspettata reunion tra alcuni Big della musica italiana, da Laura Pausini a Giorgia. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come in molti senza dubbio sapranno, proprio in questi giorni Andrea Bocelli sta festeggiando i suoi 30 anni di carriera. Per l’occasione il celebre tenore ha organizzato tre serate evento al Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) e stasera si terrà l’ultimo show. A salire sul palco insieme al cantante durante questi live sono stati alcuni dei più grandi nomi italiani e internazionali, dalla stessa Pausini, a Ed Sheeran. Ma non è finita qui.

Nella giornata di ieri infatti Bocelli ha invitato gli amici e gli ospiti che si sono esibiti per lui per un pranzo speciale, fatto di musica, risate e buon cibo. A essere presenti sono stati, oltre a Laura, anche Giorgia, Elisa, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti, che si sono così ritrovati dopo diverso tempo. I 5 artisti hanno anche condiviso sui loro social le foto e i video più belli della giornata e ovviamente questa reunion ha infiammato il web.

A non passare inosservato è stato anche un simpatico video in cui vediamo Laura Pausini ed Elisa mentre sculacciano, naturalmente per scherzo, Eros Ramazzotti, mentre Giorgia riprende l’esilarante scena.

Stasera nel mentre, come vi abbiamo anticipato, si terrà il terzo e ultimo show di Andrea Bocelli, che metterà almeno per il momento fine ai festeggiamenti. In autunno tuttavia il grande pubblico potrà rivivere le emozioni di queste serate evento. Su Canale 5 infatti andranno in onda due appuntamenti con le immagini più belle di questi concerti, che di certo in questi giorni stanno facendo discutere il web.