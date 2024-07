Dopo aver lasciato il Trono Over di Uomini e Donne qualche mese fa, l’ex Cavaliere Ernesto Russo annuncia di essersi fidanzato con un’ex Miss Italia.

Ernesto Russo ritrova l’amore dopo Uomini e Donne

Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato certamente Ernesto Russo. Sappiamo bene che l’ex Cavaliere è arrivato inizialmente all’interno del dating show in qualità di corteggiatore di Ida Platano. Tuttavia dopo la fine della loro conoscenza Ernesto ha deciso di passare al Trono Over e a quel punto ha iniziato a frequentare diverse Dame del parterre, tra cui Barbara De Santi. Tuttavia, a seguito di diverse dinamiche che l’hanno portato al centro della polemica, Russo qualche mese fa ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi.

Adesso, a distanza di qualche tempo, l’ex Cavaliere è tornato a far parlare di sé. Dopo la fine della sua esperienza infatti Ernesto ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di un’ex Miss Italia. Di chi parliamo? Di Martina Sambucini. Come in molti ricorderanno, la reginetta ha vinto il concorso di bellezza nel 2019 e da quel momento ha dato il via alla sua carriera da modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ernesto Ernesto Russo (@ernesto_russo77)

Di recente dunque Ernesto Russo ha confermato la relazione con l’ex Miss Italia e i due hanno iniziato a mostrarsi insieme anche sui social. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha anche raccontato di aver iniziato a frequentare Martina a fine maggio, poche settimane dopo la sua uscita di scena dal dating show di Canale 5. In merito alla sua nuova relazione, Russo durante una live Instagram ha affermato:

“Martina è una ragazza che mi piace molto, sorride sempre, non mette mai tristezza, è festaiola come me. Abbiamo tante cose in comune. Stiamo insieme da fine maggio, ci siamo frequentati per un po’. Non è tantissimo, però ha delle belle caratteristiche”.