NEWS

Andrea Sanna | 22 Marzo 2023

GF Vip 7

Il gesto di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro sarà stato anche squalificato dal Grande Fratello Vip 7, ma continua a essere protagonista… sui social! L’ex vippone ha accettato di buon grado la scelta del programma, ma ha anche detto di non essere d’accordo con quanto successo.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show Daniele Dal Moro da casa ha commentato polemico il modo in cui è stato trattato l’argomento con una serie di tweet al vetriolo: “Patrizia che mi ama seduta davanti… Wilma, Attilio, George, Salatino e Antonino al bar…”. E ancora: “La mia voglia di sfondare quella c***o di Porta Rossa e piombare in Casa”. Per poi concludere con: “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine”.

Ma non è finita qui. Perché Daniele Dal Moro ora sta dividendo il web per un altro gesto nei confronti di Martina Nasoni. Come ricorderemo tutti i due si sono conosciuti al GF 16 (di cui lei è vincitrice) e ne è nata una frequentazione, conclusasi in tempi brevi per incompatibilità. Sono rimasti amici, ma quel legame sembra essersi sotto con il ritorno di Martina al GF Vip 7, dove lui è stato concorrente. Una serie di discussioni hanno mandato all’aria i tanti sforzi fatti negli anni.

Uscito dalla Casa del GF Vip Daniele Dal Moro ha scoperto poi che Martina Nasoni ha smesso di seguirlo sui social. Non sappiamo se ci sia stato un confronto successivo, ma sta di fatto che nelle scorse ore lui ha deciso di gettare nella spazzatura il libro della sua (ex?) amica. Il video l’ha caricato tra le storie di Instagram, come potete vedere qui sotto…

Una reazione quella di Daniele Dal Moro che ha diviso gli utenti dei social. Se una parte del web ci ha riso su, altri hanno trovato esagerato il suo atteggiamento. In ogni caso Martina Nasoni al momento non ha commentato il fatto, ma chissà non possa presto dire la sua.