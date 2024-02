Lazza demolisce Tale e Quale e punge Panariello, Carlo Conti e Pierpaolo Pretelli: “Italia di fango”

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Febbraio 2024

Tale e Quale Show

Stasera a Tale e Quale nello speciale dedicato a Sanremo, Pierpaolo Pretelli ha imitato Lazza. Il rapper però poco dopo ha avuto da ridire non tanto sull’esibizione ma su quanto accaduto poco dopo e ha lanciato qualche stoccata allo stesso Pretelli, Carlo Conti e Giorgio Panariello.

Questa sera su Rai 1 è in onda l’attesa puntata di Tale e Quale Show, dedicata a Sanremo. Carlo Conti ha accolto i protagonisti della serata e tra loro anche Pierpaolo Pretelli che si è calato nei panni di Lazza.

Si è a lungo preparato Pierpaolo Pretelli per portare al meglio la performance e, di conseguenza, ha anche studiato le varie movenze del rapper nei minimi dettagli, come mostrato nel video.

L’esibizione di Pierpaolo Pretelli però non ha per nulla convinto Lazza, che sui social ha commentato l’accaduto. Il cantante però ha avuto da ridire non tanto sulla performance, ma su quanto successo poco dopo. Lo stesso sul suo profilo di X ha spiegato cosa non gli sarebbe andato troppo a genio nello specifico:

“La Tv italiana: un tipo a Tale e Quale Show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo ‘yo, bella fratello’. Panariello che mi da dell’emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone Malgioglio tvb. Italia di fango”.

Con una battuta poi sempre Lazza ha cercato di smorzare i toni: “Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo”

Alcuni fan di Pierpaolo Pretelli sono intervenuti per difenderlo e far notare a Lazza che il “tipo” di cui parla è un bravissimo e talentuoso ragazzo. Anche in questo caso il rapper ha risposto: “E io mica ho detto che è uno stronzo. Prima di Sanremo avevo già venduto 150mila biglietti del tour. Chiudi il ces*o”

I post di Lazza su Tale e Quale

Si trattava semplicemente di una performance in cui Pierpaolo Pretelli ha imitato Lazza e niente più. Probabilmente anche lo sfogo del rapper è stato frainteso da molti utenti che l’hanno visto come un attacco diretto all’ex vippone. Siamo certi che il cantante avrà modo di spiegare meglio la sua posizione e nel caso lo ritenesse opportuno siamo qui a disposizione, così in caso di replica da parte delle parti coinvolte nel post.