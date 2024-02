La signora Anna fan dei ragazzi de Il Volo: “Siete come dei nipoti per me”

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Stasera a C’è posta per te i tre ragazzi de Il Volo sono stati protagonisti di una sorpresa per la signora Anna: “Siete come nipoti per me”

Questa sera a C’è posta per te tra gli ospiti Il Volo, protagonisti di una commovente sorpresa da parte di Lorenza e Orazio per la loro mamma Anna. I ragazzi le hanno regalato un pass per il loro concerto e una borsa.

La signora Anna fan de Il Volo

Altra puntata ricca di emozioni per i telespettatori di Canale 5, questa sera. C’è posta per te, appuntamento del sabato, ci ha fatto compagnia con una storia molto commovente, che ha coinvolto i tre ragazzi de Il Volo.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono arrivati alla corte di Maria De Filippi per una toccante sorpresa. Mittenti della posta Lorenza e Orazio che inviano la loro posta alla madre. Quest’ultima ha perso il marito quando aveva 61 anni. Il fatto risale al 2017. “Il papà è come se fosse morto ieri”, hanno rivelato spiegando come la madre non riesca a trovare un po’ di felicità. Per questo hanno chiamato C’è posta per te e pensato di farle incontrare i ragazzi de Il Volo, che lei reputa come dei nipoti.

La signora Anna ha accettato l’invito ed è qui che ha preso il via la dolce sorpresa, con una lunga lettera da parte di Lorenza e Orazio per la loro mamma. E non è mancato un tenero video messaggio dai nipoti. infine la sorpresa che ha visto la discesa dalla scalinata di Piero, Ignazio, Gianluca de Il Volo.

Anna ecco i tuoi “nipoti”: i ragazzi de Il Volo sono la sorpresa per te! 🧡 #CePostaPerTe pic.twitter.com/6wX6WRqOo8 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 24, 2024

Tutti e tre i ragazzi hanno voluto spendere delle belle parole per Anna. “Io ho imparato a mie spese cosa significa una mancanza quando ho perso mio padre”, ha detto Ignazio visibilmente commosso.

I ragazzi de Il Volo hanno regalato una borsa da viaggio alla signora Anna e un pass per il loro concerto. Davvero un bel pensiero da parte del trio per la destinataria della posta stasera a C’è posta per te.