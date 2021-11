1 Il video di LDA con Gigi D’Alessio

Uno dei concorrenti più amati di Amici 21 è senza alcun dubbio LDA. Come sappiamo il giovane cantante è il figlio di Gigi D’Alessio, e naturalmente fin dal primo momento il suo arrivo nella scuola di Maria De Filippi ha fatto discutere il web, e non solo. A poco a poco tuttavia Luca ha conquistato il cuore del pubblico e senza dubbio a oggi ha dimostrato il suo valore. Poco prima del suo ingresso all’interno del talent show, l’artista sui social aveva affermato:

“Ho scelto Amici perché è il programma che mi dà la possibilità di far conoscere l’artista. Se dovessi entrare la prima settimana riceverò una valanga d’insulti perché sono ‘il figlio di…’, il raccomandato della situazione. Poi mi conosceranno e capiranno chi sono”.

In molti dunque a oggi stanno sostenendo e supportando LDA, e già in molti lo vedono come uno dei potenziali vincitori di questa edizione. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane, in queste ore sul web sta girando un video che riguarda proprio Luca. Nel filmato infatti vediamo il giovane artista da bambino insieme a Gigi D’Alessio, intento a cantare uno dei brani più iconici della storia della musica partenopea, ‘A città ‘e Pulecenella. Ecco il filmato che sta emozionando gli utenti sui social:

