1 Lo sfogo di LDA

LDA, il cui nome reale è Luca D’Alessio, si è fatto conoscere al grande pubblico grazia all’edizione numero 21 di Amici di Maria De Filippi. Oggi la sua carriera è in ascesa e in molti lo amano e ascoltano con piacere i suoi pezzi. A volte, però, la vita di una celebrità non è facile. Gestire la fama e la notorietà può essere complicato e l’artista lo sta imparando sulla sua pelle. Su Instagram, infatti, si è lamentato dell’invadenza di alcune fan.

Andiamo a scoprire che cosa ha affermato secondo quanto riporta anche il sito Isa e Chia:

“Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti. Non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi. Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione.

Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona. Tanto quando mi incontrate sono super disponibile. Ve l’ho sempre detto, mi conoscete. Quindi, per favore, vi chiedo solo questo. Grazie. E comunque io ho fatto queste Stories non perché è successo una volta, ma perché è successo troppe, troppe volte. Confido in voi e nel vostro buon senso. Spero si possa risolvere questa cosa, era giusto dirlo“.

Questo, perciò, l’appelo lanciato da LDA a tutte le fan che ritiene essere un po’ troppo invadenti. Rispetteranno il suo volere e staranno alla sua semplice richiesta? lo scopriremo solo con il tempo. Nel mentre le notizie sull’ex cantante di Amici non finiscono qui. Andiamo a rivedere le belle parole che il padre Gigi ha usato per lui in passato. Continuate a leggere…