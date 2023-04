Le Dolce Vita presentano Amada mia amore mio

NEWS

Niccolo Maggesi | 22 Aprile 2023

ll trio Le Dolce Vita ha trovato la sua hit dell’estate. Si tratta di Amada mia amore mio, riarrangiamento di un successo del ’77 cantato all’epoca da Paolo Zavallone, in arte El Pasador.

Con un sound contemporaneo e un ritmo incalzante, capace di coinvolgere anche i più refrattari ai tormentoni della stagione, Le Dolce Vita incalzano e scatenano i loro ascoltatori.

Ad aver realizzato il progetto Giada Mercandelli, Martina Barani e Jade Tripaldi non erano sole. A loro si è infatti aggregato in featuring Fernando Proce, una delle voci più note di R101.

Originale e personalissima, Amada mia amore mio si candida insomma a diventare una delle canzoni che segneranno la colonna sonora dei prossimi mesi.

Mentre il brano, che è prodotto da Tony Labriola e Stefano Govoni, si appresta a fare il pieno di ascolti, Le Dolce Vita ne hanno già realizzato il videoclip per la regia di Fabio Bastianello. Anche questo è in uscita su tutti i principali canali social.

Dal backstage del videoclip di Amada mia amore mio

Le dichiarazioni del trio

Intanto, che cosa dicono le componenti del trio?

Giada Mercandelli sottolinea che per chi conosce Le Dolce Vita, questa hit sarà un regalo speciale: “Il nostro pubblico ha imparato a conoscerci con un genere sicuramente più classico. Sarà quindi una sorpresa ascoltarci in una versione disco”. Anche Martina Barani ribadisce il caso del tutto singolare, specie per una cantante proveniente dalla lirica come lei, di aver sfornato una canzone dance: “Mi sono divertita moltissimo”. Infine, Jade Tripaldi: “È stata un’esperienza eccezionale cantare un brano così allegro e positivo, che mette di buon umore sin dalle prime note”.

Anche il produttore musicale che ha sostenuto Le Dolce Vita in questa nuova pagina della loro carriera ha tenuto a rilasciare alcune dichiarazioni sul progetto:

“In qualità di produttore voglio anzitutto ringraziare Paolo Chiparo della Star’s Management di Milano e tutto il suo staff, per avere creato questa concreta opportunità di collaborazione con Fernando Proce. Il trio Le Dolce Vita ormai è una realtà nazionale che porta in giro per il mondo la bella musica italiana e non solo. Quanto ai prossimi appuntamenti, saremo a Lisbona, Gibilterra, Barcellona, Malta, Marsiglia, in Romania e poi, in Italia, a Pisa, Riccione, Ferrara e Padova, tanto per citare solo alcune tappe del tour”.