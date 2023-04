NEWS

Andrea Sanna | 22 Aprile 2023

Uomini e donne

L’ex dama contro Armando di Uomini e Donne

Armando Incarnato è sempre più protagonista a Uomini e Donne. Nonostante i tanti anni di permanenza nel dating show, anche recentemente il cavaliere ha attirato a sé una bufera mediatica.

Tutto è iniziato qualche settimana fa quando la dama Aurora Tropea ha accusato proprio il napoletano di aver fatto dei provini per partecipare al Grande Fratello Vip. Una stoccata per sottolineare quanto, a detta sua, Armando Incarnato sarebbe interessato solo ed esclusivamente alle luci dei riflettori e non a trovare l’amore a Uomini e Donne.

Tale insinuazione ha provocato la dura reazione del cavaliere, intenzionato addirittura a lasciare il programma. In lacrime e con un duro sfogo Armando ha smentito le parole della Tropea. Ma non è finita, perché sui social in questi giorni è intervenuta Pamela Barretta, che ha dato contro a Incarnato.

A distanza di giorni da questo episodio l’ex dama di Uomini e Donne è tornata sull’argomento e, in risposta ad alcuni fan curiosi (e viste le tante domande nel box da lei aperto) che le hanno chiesto di commentare Armando ha detto la sua. Un utente le ha domandato quando avrebbe “asfaltato” il cavaliere. Ecco la sua replica raccolta gentilmente da Isa & Chia: “Diciamo che si asfalta tutte le volte da solo quando apre bocca, tutte le puntate”.

Nel suo monologo l’ex dama di Uomini e Donne ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna risposta da parte di Armando perché a detta sua “non gli conviene” e “sa benissimo quello che ha fatto”. A proposito del GF, ha spiegato che anche lei è a conoscenza di una proposta da parte di qualche manager dell’imprenditore. Sempre Pamela ha spiegato però che Armando sarebbe stato scartato e che Aurora ha ragione:

“Niente, non è stato preso…E ci credo. Hanno fatto benissimo, per fortuna. Ma vi immaginate subire h 24 tutte le sue urla e il suo modo di fare, così brutto e violento. Subirlo h 24 sarebbe veramente brutto. E niente, detto questo, che devo dire. Non voglio neanche più sprecare fiato, perché non ne vale la pena sinceramente”.

A seguire l’ex dama di Uomini e Donne ha lanciato un’altra stoccata al vetriolo contro Armando, sostenendo che dovrebbe evitare di parlare di umanità e sensibilità: “(…) Sono veramente scioccata…Sensibilità e umanità, la cosa è alquanto ridicola. Direi molto ridicola…che vi devo dire. Umanità, lui parla di umanità. Io sono una che piange anche quando guarda C’è Posta per te ma le sue lacrime non mi sono proprio arrivate perché evidentemente erano false. E io sono una molto empatica ma sue lacrime…”

Insomma Pamela non le ha mandate a dire. Vedremo se Armando di Uomini e Donne replicherà a queste accuse.