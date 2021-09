1 Ecco chi ci sarà con Nicola Savino a Le Iene 2021

Manca ormai poco al debutto de Le Iene 2021! La nuova edizione dell’amatissimo programma di Italia 1 infatti debutterà in prima serata martedì 5 ottobre, e di certo ne vedremo delle belle. Anche quest’anno alla conduzione ci sarà nuovamente Nicola Savino, che verrà affiancato dalla Gialappa’s Band. Nel mentre in questi mesi si è discusso a lungo sul volto femminile che vedremo quest’anno all’interno della trasmissione, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Dopo numerosi gossip, alcune ore fa sono giunte le prime indiscrezioni. Gli autori hanno infatti svelato che per questa edizione a ogni puntata ci sarà una donna differente alla conduzione, e di certo non mancheranno grandi sorprese e colpi di scena.

Adesso però a intervenire è Dagospia, che in esclusiva svela chi sono le prime due donne che affiancheranno Nicola Savino a Le Iene 2021. Come riporta il noto portale, ad arrivare all’interno del programma saranno nientemeno che Federica Pellegrini ed Elodie! Ecco cosa si legge su Dagospia:

“LE IENE REVOLUTION! IL PROGRAMMA DI ITALIA 1 TORNERÀ IN ONDA MARTEDÌ 5 OTTOBRE CON LA RICONFERMA DI NICOLA SAVINO E DELLA GIALAPPA’S BAND. LA NOVITÀ? AL LORO FIANCO IN OGNI PUNTATA UNA DONNA DIFFERENTE, VI SVELIAMO LE PRIME DUE: FEDERICA PELLEGRINI E LA CANTANTE ELODIE”.

Senza dubbio sia Federica Pellegrini che Elodie non deluderanno le aspettative del pubblico e di certo potrebbero portare una ventata d’aria fresca a Le Iene 2021. Nel mentre proprio la cantante ha annunciato poche ore fa l’arrivo del suo nuovo singolo, Vertigine. Scopriamo di più sull’uscita della sua canzone, che anticipa il nuovo album di inediti.